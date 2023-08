POLITICO ITALIA Giorgia Meloni: "Le risorse dagli extraprofitti delle banche andranno a famiglie e imprese" La presidente del Consiglio spiega l'ultima tassa introdotta e conferma: "Sul reddito di cittadinanza non si torna indietro"

Una tassazione sui margini ingiusti delle banche: la spiega direttamente la presidente Meloni nel consueto video sui social, “Gli appunti di Giorgia”. Meloni parla di difficoltà per l'alto costo del denaro, ma chissà se in qualche modo rientreranno anche cittadini e imprese colpiti dalle alluvioni di maggio in Emilia-Romagna. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini le ha infatti chiesto un incontro urgente perché nemmeno con l'ultimo decreto approvato dal consiglio dei ministri sono stati dati fondi e indennizzi: “Ignorati per l'ennesima volta”, dice, proprio nel giorno in cui il gigante assicurativo Swiss Re, nel suo report, ha definito l'alluvione dell'Emilia-Romagna come “l'evento meteorologico più costoso di sempre in Italia”, coi suoi 10 miliardi di euro di danni, di cui solo il 6% assicurato. E mentre la ministra del Lavoro, Calderone, sostiene che saranno 200mila i soggetti che usciranno dal reddito di cittadinanza, provvedimento che, a suo dire, non ha contribuito a creare lavoro, la presidente Meloni tiene il punto, “il governo non torna sui suoi passi”, conferma, “perché vuole passare al reddito di occupazione, quello cioè che si ottiene col lavoro”. No anche al salario minimo, “rischia di peggiorare le retribuzioni”, dice la presidente. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso invece sostiene di aver ridotto i tanti tavoli di crisi ereditati.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervista a Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy

