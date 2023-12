POLITICA ITALIA Giorgia Meloni: "Patto di stabilità, lavoriamo ad una soluzione seria" Sul Mes botta e risposta con l'opposizione che la accusa di "bloccare l'Europa": "Potevano ratificarlo loro quando erano al governo"

Meloni torna a parlare di patto di stabilità intervenendo in collegamento a PhotoAnsa 2023, “portiamo avanti un approccio pragmatico – spiega – vedo spiragli per una soluzione seria che tenga conto del contesto in cui operiamo”. Sul Mes, aggiunge, vedo un dibattito molto italiano e ideologico. E risponde alla segretaria del Pd Elly Schlein che accusa il governo di bloccare l'Europa, visto che l'Italia è rimasta l'unica a non averlo ratificato. Il partito di Meloni, Fratelli d'Italia, ha presentato i suoi quattro giorni di festa, Atreju, quest'anno intitolato “Bentornato orgoglio italiano”, che da giovedì 14 a domenica 17 dicembre si svolgerà nei giardini di Castel Sant'Angelo. La presidente Meloni chiuderà la festa, domenica alle 12, dopo che avranno parlato i suoi vice presidenti del Consiglio, Tajani e Salvini.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervista a Riccardo Magi, segretario +Europa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: