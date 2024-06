EUROPEE ITALIA Giorgia Meloni personalizza il voto europeo e vince la scommessa: Fratelli d'Italia quasi al 29% Cresce anche il Partito Democratico di Elly Schlein che guadagna 5 punti percentuali, male il Movimento 5 Stelle

Nella tornata elettorale con l'affluenza più bassa di sempre, per la prima volta sotto al 50%, 49,69% per l'esattezza, in Italia si consolida il primato di Fratelli d'Italia e della sua leader, Giorgia Meloni, che ha personalizzato il voto europeo, vincendo la scommessa. Il suo partito arriva al 28,8%, migliora rispetto alle ultime politiche quando aveva già superato il 26%, ed è la lista più votata in tutte le circoscrizioni tranne il sud, dove prevale il Pd. Subito dietro, in rimonta, appunto il Partito Democratico di Elly Schlein, al 24,04%, che rispetto alle politiche guadagna 5 punti percentuali. Molto buono anche il risultato di Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,68%, che elegge Ilaria Salis, Ignazio Marino e Mimmo Lucano. Netta sconfitta invece per il Movimento 5 Stelle, sotto al 9,98% ma anche della Lega, 9,05%, superata anche da Forza Italia, al 9,67%. Con amarezza Matteo Salvini in conferenza stampa sottolinea come anche il padre fondatore della Lega, Umberto Bossi, a urne ancora aperte abbia voluto annunciare il suo voto per Forza Italia. Si consola col successo del generale Vannacci, risultato eletto. Restano invece fuori dal Parlamento europeo, perché non superano lo sbarramento del 4%, tutte le altre liste, Stati Uniti d'Europa di Emma Bonino e Matteo Renzi, Azione di Carlo Calenda, Pace Terra Dignità di Michele Santoro, Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi. Fratelli d'Italia quadruplica i suoi seggi in Europa, dagli attuali 6 ai futuri 23-25. Stabile il Pd che passa dai 19 seggi attuali ai 20-22, così come Forza Italia (attualmente 7 seggi, ne avrà tra i 7 e i 9) mentre il Movimento 5 Stelle scende da 14 a 8-10 seggi.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, leader Fratelli d'Italia, e di Matteo Salvini, leader Lega

