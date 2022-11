Giorgia Meloni si presenta a Bruxelles, sull'energia assicura: "Voce dell'Italia sarà forte" Fonti istituzionali europee parlano di aspettative positive sull'Italia

Giorgia Meloni si presenta ai vertici europei. Un esordio internazionale che la premier sta preparando da settimane, spiegano i ben informati. La presidente del Consiglio è attesa nel pomeriggio a Bruxelles per una fitta agenda di appuntamenti. A partire da quello con il commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni.

In attesa del risultato dei confronti, la stessa Meloni anticipa la posizione italiana sul fronte energetico. “La voce dell'Italia in Europa sarà forte”, scrive sui social alla vigilia degli appuntamenti, con l'auspicio di una collaborazione per una “soluzione tempestiva ed efficace” per sostenere famiglie e imprese e “mettere un freno alle speculazioni”. Meloni incontrerà anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, poi la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Oltre alla crisi energetica, sul tavolo questioni come il sostegno all'Ucraina, l'attuazione e l'eventuale aggiornamento del Pnrr e, probabilmente, la gestione dei migranti. Proprio sul Pnrr è intervenuto il ministro per gli Affari Eurpei, Raffaele Fitto. Nel frattempo, buone notizie sul fronte economico: secondo il vicepremier Antonio Tajani domani il Governo sarà pronto a mettere a disposizione tra i 7 e i 10 miliardi per aiutare famiglie e imprese sul caro energia. Con un Pil che sta andando meglio delle attese si dovrebbero liberare ulteriori risorse rispetto a quelle già previste.

