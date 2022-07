Giorgia Meloni sul prossimo presidente del Consiglio: "Senza accordo inutile anche andare al governo insieme"

Su chi debba essere il prossimo presidente del Consiglio, il centrodestra si confronterà già nella riunione convocata per domani, ma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha le idee chiarissime: “Se non riuscissimo a metterci d'accordo su questo non avrebbe senso nemmeno andare al governo insieme – ha detto in una intervista al Tg5 – quindi confido che si confermino le regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato”. Matteo Salvini, Lega, sembra concordare Riunita anche la direzione del Partito Democratico, che convocherà un'altra riunione per decidere le liste tra il 9 e l'11 agosto. “A chi ha tentazioni – ha poi detto Enrico Letta ai suoi – di tornare col M5S e dice 'ripensiamoci', l'invito è a guardare cosa pensano gli elettori, il loro giudizio è lapidario”. Tra l'altro anche il nuovo Patto Repubblicano di Calenda, Bonino e Della Vedova è netto sul M5S, “se il Pd si allea con loro noi non ci saremo”, dicono. E Calenda, che ieri aveva detto di lavorare per lasciare Mario Draghi a Palazzo Chigi, ha affermato che intende candidare se stesso, nel caso in cui Draghi non dovesse essere disponibile, come tra l'altro ha già confermato.

Nel video l'intervista a Matteo Salvini, Lega