POLITICA ITALIA Giorgia Meloni sullo sciopero: "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme" Maurizio Landini (Cgil): "Offende chi lavora e paga le tasse". Le Camere approvano le risoluzioni di maggioranza su Gaza

Approvate le risoluzioni di maggioranza su Gaza, al termine del riferimento del ministro degli Esteri Tajani e del seguente dibattito. Alla Camera il sì è per il riconoscimento dello Stato palestinese a condizione che Hamas liberi gli ostaggi e rinunci alla sua presenza a Gaza e Cisgiordania. In Senato l'appoggio al piano di pace di Trump, firmata da Azione, è stata votata dal centrodestra anche insieme a Italia Viva, mentre Pd, 5Stelle e Avs si sono astenuti. Il ministro Tajani ha anche aggiornato sulla sorte degli italiani della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze dell'ordine israeliane mercoledì sera, tra i quali anche alcuni parlamentari, come il senatore riminese 5Stelle Marco Croatti, che aveva lanciato il suo ultimo messaggio dicendo di essere stato rapito. Come riferito alla Camera, saranno tutti portati in una struttura detentiva israeliana, dove arriverà anche personale dell'ambasciata italiana. Trascorso lo shabbat, giorno di riposo ebraico, riceveranno un unico provvedimento di espulsione e poi tra lunedì e martedì, in aereo, trasferiti in due capitali europee.

Nel frattempo nelle piazze italiane si scatenano proteste indignate, iniziate mercoledì sera dove, nella sola Roma, sono scese in strada almeno diecimila persone. Sono gli studenti i primi a ribellarsi, occupando le università, e domani indetto un nuovo sciopero generale, come già il 22 settembre, così commentato dalla presidente del Consiglio. Per Maurizio Landini, Cgil, Giorgia Meloni ha offeso chi paga le tasse e lavora, dicendo che con lo sciopero si cerca il “weekend lungo”.

Nel video l'intervento in Senato di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, il punto stampa di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervento di Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: