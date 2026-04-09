Giorgia Meloni: "Un Sì ti conferma, un No ti riaccende"

Giorgia Meloni

Dopo la sconfitta al referendum oggi c'è stata l'informativa della presidente del Consiglio in Parlamento. Toni decisi alla Camera, quando Giorgia Meloni ha risposto per le rime a chi si aspettava di vederla dimessa. Il governo c'è e resta, assicura, senza rimpasto. Rivendica l'azione di governo in questi quattro anni, l'occupazione record, gli sbarchi diminuiti, l'export aumentato nonostante i dazi dell'amico Trump, e rivendica le alleanze occidentali, ammette che si poteva fare di più sulla sicurezza e sulle liste d'attesa in sanità, poi annuncia di voler estendere la Zona economica speciale in tutta Italia e il varo del famoso piano casa, 100mila abitazioni nei prossimi 10 anni, così come misure contro il lavoro povero. L'opposizione non è convinta. Conte la attacca per la subalternità a Trump definendola “ignobile”, e aggiunge: “Lei dice che ci mette la faccia, ma se non c'è anche competenza noi siamo in braghe di tela”. Al Senato ripete il suo discorso, con altri toni: fa pochi riferimenti al dibattito alla Camera, pur accusando Schlein di aver detto falsità sul lavoro precario, che invece è diminuito.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Matteo Renzi, senatore Italia Viva









