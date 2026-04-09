POLITICA ITALIA Giorgia Meloni: "Un Sì ti conferma, un No ti riaccende" Lo sfottò di Matteo Renzi: "Bella la frase da Baci Perugina, ma non per la politica: con un No ci si dimette"

Dopo la sconfitta al referendum oggi c'è stata l'informativa della presidente del Consiglio in Parlamento. Toni decisi alla Camera, quando Giorgia Meloni ha risposto per le rime a chi si aspettava di vederla dimessa. Il governo c'è e resta, assicura, senza rimpasto. Rivendica l'azione di governo in questi quattro anni, l'occupazione record, gli sbarchi diminuiti, l'export aumentato nonostante i dazi dell'amico Trump, e rivendica le alleanze occidentali, ammette che si poteva fare di più sulla sicurezza e sulle liste d'attesa in sanità, poi annuncia di voler estendere la Zona economica speciale in tutta Italia e il varo del famoso piano casa, 100mila abitazioni nei prossimi 10 anni, così come misure contro il lavoro povero. L'opposizione non è convinta. Conte la attacca per la subalternità a Trump definendola “ignobile”, e aggiunge: “Lei dice che ci mette la faccia, ma se non c'è anche competenza noi siamo in braghe di tela”. Al Senato ripete il suo discorso, con altri toni: fa pochi riferimenti al dibattito alla Camera, pur accusando Schlein di aver detto falsità sul lavoro precario, che invece è diminuito.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Matteo Renzi, senatore Italia Viva

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