Giorgia Meloni: "Vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello" La presidente nell'unica conferenza stampa che concede all'anno parla di svariati argomenti e si concede anche la battuta

A Roma l'annuale conferenza stampa della presidente del Consiglio Meloni, organizzata dall'Ordine dei giornalisti e Associazione stampa parlamentare. Tre ore per l'unica, finora, conferenza stampa che la presidente Meloni concede in un anno, con 40 domande da varie testate, anche se alcune pare si siano perse, come quella di Fanpge, che è andata smarrita, confessa il presidente dell'Odg Bartoli.

La presidente parte nervosa a causa della contestazione iniziale della Fnsi, che protesta per i giornalisti senza contratto da una decade, nonostante non fosse rivolta a lei ma agli editori. Nel 2026 focus su crescita economica e sicurezza, promette, sulla sicurezza si cambia passo, anche se poi, ed è l'attacco alla magistratura, “Spesso le toghe rendono vano il lavoro di forze dell'ordine e Parlamento”.

I temi d'attualità sono gli internazionali, l'Unione Europea deve riparlare alla Russia, dice, magari con un inviato speciale che abbia una voce sola. Su Groenlandia e Venezuela, ritiene improbabile l'azione militare degli Stati Uniti nell'area, sarebbe un errore, ma è zona di interesse, anche l'Italia, annuncia, a fine mese presenterà la sua proposta strategica. Il Venezuela le offre l'occasione per attaccare la sinistra, sempre dalla parte sbagliata della storia, dice, vuole insegnare agli esuli come ci si comporta da venezuelani. Sul suo rapporto con Trump risponde.

A proposito del presidente Mattarella, non siamo sempre d'accordo nel merito, conferma, ma entrambi difendiamo l'interesse nazionale. E sull'ipotesi di salire al Colle lei stessa, si concede la battuta. Sulla nuova legge elettorale spera di collaborare con l'opposizione perché, spiega, una maggioranza solida al governo conviene a tutti, non solo a noi; poi promette 100mila abitazioni a prezzo calmierato nei prossimi dieci anni, infine parla di Crans-Montana con parole assai dure.

Nel video gli interventi in conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

