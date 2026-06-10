Giornalista licenziato per aver fatto una domanda scomoda: mobilitazione

Al Tribunale del Lavoro di Roma mobilitazione nei confronti del giornalista che ha perso il lavoro per aver fatto una domanda in conferenza stampa. Basta una domanda per perdere il posto di lavoro? E' quanto accaduto a Gabriele Nunziati, che per aver chiesto delle responsabilità di Israele nella ricostruzione della Striscia di Gaza, durante una conferenza stampa della Commissione Europea, si è visto interrompere il rapporto di lavoro con Agenzia Nova. In occasione della prima udienza al Tribunale del Lavoro, si sono mobilitate associazioni e federazioni della stampa a sostegno del giornalista, iniziativa promossa da Amnesty International insieme ad Articolo 21, Rete #NoBavaglio, Fnsi, GVPress, Usigrai e Stampa Romana. Il caso di Gabriele Nunziati è emblematico ma non isolato, e segnala una criticità più ampia sul sistema dell'informazione in Italia.

Nel video le interviste a Stefano Ferrante, segretario Stampa Romana, e a Gabriele Nunziati, giornalista







