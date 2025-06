“PRIGIONE INVISIBILE” Giornata contro la droga, Papa Leone XIV: “Combattere chi fa della dipendenza un business” Nella giornata mondiale contro la droga il messaggio del Papa e la voce della Comunità di recupero di San Patrignano.

E' un messaggio dalla forte valenza politica e sociale quello che Papa Leone XIV lancia davanti a migliaia di uomini e donne che hanno conosciuto e combattuto quella che chiama “prigione invisibile”. Appello alla lotta comune ad ogni forma di dipendenza e a chi fa delle dipendenze il proprio business, con un forte richiamo agli Stati.

“Troppo spesso, in nome della sicurezza, si è fatta e si fa la guerra ai poveri – dice il Papa -, riempiendo le carceri di coloro che sono soltanto l'ultimo anello di una catena di morte. Chi tiene la catena nelle sue mani, invece, riesce ad avere influenza e impunità. Le nostre città non devono essere liberate dagli emarginati, ma dall'emarginazione. Non devono essere ripulite dai disperati, ma dalla disperazione". Sguardo ai giovani, che chiama protagonisti, indicando nell'incontro la via alla sicurezza e valorizzando così chi affronta o sta affrontando un cammino di cambiamento.

Tante le comunità terapeutiche presenti in una giornata che ne rafforza ruolo e impegno: “Purtroppo - dice Virgilio Albertini, Responsabile ufficio Accoglienza della Comunità San Patrignano - il problema della tossicodipendenza molto spesso passa in secondo piano rispetto ad altre problematiche. Invece, è un problema che è molto presente, molto diffuso, meno evidente, meno sotto l'occhio di tutti rispetto al passato, ma è un problema che esiste, che coinvolge tantissimi giovani, che mette in difficoltà tantissime famiglie e questa dovrebbe essere una giornata importante. Noi ringraziamo il Santo Padre per aver dato a noi, ad altre comunità, l'opportunità di essere presenti con lui in questa giornata”.

Nel video, l'intervista a Virgilio Albertini, Responsabile Ufficio Accoglienza della Comunità San Patrignano

