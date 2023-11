POLITICA ITALIA Giornata contro la violenza di genere, sabato grande corteo a Roma La politica si muove per arginare il fenomeno, Schlein chiede educazione sessuale nelle scuole, Meloni ricorda il disegno di legge già al vaglio delle Camere

È ancora grande l'eco mediatica sull'ennesimo femminicidio avvenuto in Italia, a maggior ragione perché sabato, 25 novembre, è la Giornata internazionale contro la violenza di genere. Quest'anno l'associazione “Non una di meno” sfilerà in corteo dal Circo Massimo, a Roma, e a Messina.

Anche la politica si muove, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein propone di mettere da parte divisioni ideologiche e chiede alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di lavorare insieme ad una legge che preveda anche l'inserimento dell'educazione sessuale nelle scuole. Meloni ricorda che è già stata approvata alla Camera, e sarà mercoledì in Senato il disegno di legge che si inserisce nel solco normativo tracciato dal 'Codice rosso', per rafforzare le tutele delle donne in pericolo. ActionAid ha però già denunciato i tagli ai fondi per la prevenzione della violenza di genere nel corso dell'ultimo anno, 70% in meno.

Nel video l'intervento di Laura Ravetto, deputata Lega

