RIVIERA ROMAGNOLA Giornata delle Forze Armate: le divise dei Carabinieri in vetrina

In occasione della festa del 4 novembre alcuni commercianti della Riviera hanno allestito alcune vetrine dedicate alle varie forze armate italiane. Ampio lo spazio dedicato all'Arma dei Carabinieri. In particolare nel Corso d'Augusto di Rimini, è stata allestita una vetrina dedicata alla grande uniforme con cappello e pennacchio. Divise in mostra anche a Riccione e Cattolica grazie alla disponibilità degli esercenti.

