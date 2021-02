Giornata di attesa per Mario Draghi: gli iscritti ai 5Stelle votano sulla piattaforma Rousseau

Giornata di attesa per la formazione del nuovo governo in Italia. Dopo le numerose consultazioni di ieri con le parti sociali, il presidente incaricato Mario Draghi si è preso un giorno di riflessione e, presumibilmente, di contatti informali per poi decidere come sciogliere la riserva davanti al presidente della Repubblica.

Ha anche annunciato la creazione di un nuovo super ministero per la transizione ecologica, rispondendo così ad una precisa richiesta del M5S, che proprio oggi fa esprimere i suoi iscritti sulla piattaforma Rousseau, per il via libera all'appoggio del Movimento al nuovo esecutivo. Il presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, auspica che il governo si formi al più presto, ma teme che la coesione non sarà facile con un quadro delle forze così esteso a formare la maggioranza.