Giornata di incidenti a Rimini fra cui un mortale. Coinvolti centauri e ciclisti.

Tutti gli incidenti di oggi

Solo due giorni fa Rimini si rallegrava per gli incidenti stradali in calo mentre oggi piange una nuova vittima.

Teatro del mortale via San Salvatore, dove nel primo pomeriggio un centauro 52enne ha perso la vita scontrandosi con un'auto. Vani i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, che aveva allertato anche l'eliambulanza.

All'alba un altro incidente, sulla via Emilia. Coinvolti due scooteristi e un ciclista: l'impatto è stato tale che ha spezzato la bici in due. Sul posto tre ambulanze e due auto medicalizzate: il ciclista e uno dei due scooteristi sono stati trasportati al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità mentre il terzo all'Infermi di Rimini in codice rosso.

Incidente fotocopia sulla consolare. Una coppia di centauri 26enni investe un ciclista. L'impatto è tremendo. Viene richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il ciclista – di colore - viene intubato e trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con codice di massima gravità. Ferite più lievi per il centauro, trasportato anche lui nel nosocomio cesenate e per la ragazza, condotta all'Infermi.