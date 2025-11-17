SCUOLA Giornata internazionale degli studenti, Valditara: "Costruire una scuola autenticamente libera" Cortei e iniziative in Italia e nel mondo tra memoria e difesa dei diritti

Ricorre oggi, 17 novembre, la Giornata internazionale degli studenti, istituita nel 1941 a Londra dal Consiglio internazionale degli studenti per ricordare gli eccidi nazisti del 1939 contro studenti e professori cecoslovacchi. Una ricorrenza che nel tempo ha assunto un valore più ampio, richiamando altri momenti cruciali della storia studentesca: dal 17 novembre 1973, quando un carro armato abbatté il Politecnico di Atene per reprimere la rivolta contro la dittatura, al 17 novembre 1989, data d’inizio della mobilitazione che portò alla fine del regime in Cecoslovacchia.

In Italia, come nel resto del mondo, la giornata viene celebrata con cortei, assemblee, sit-in, ma anche concerti, reading e momenti di confronto. L’Unione degli Studenti ricorda in un appello come il 17 novembre unisca idealmente chi, in epoche diverse, si è battuto per libertà e democrazia.

Sui social è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha sottolineato il valore civile della ricorrenza: "Nella Giornata internazionale degli studenti celebriamo i valori della libertà e del diritto allo studio". E ancora: "La loro testimonianza ci sprona a costruire una scuola autenticamente libera, che garantisca a tutti il diritto allo studio […], coltivando lo spirito critico e il pluralismo contro ogni forma di indottrinamento e di pensiero totalizzante".

