Giornata Internazionale delle foreste, l'impegno del WWF

Il nuovo progetto “OFF” del WWF Italia vuole coinvolgere le comunità che vivono il territorio nella prevenzione della principale minaccia delle foreste italiane. La stragrande maggioranza degli inneschi d’incendio boschivo in Italia è dovuta proprio a scarsa conoscenza che provoca una gestione disattenta dello “strumento” fuoco che talvolta sfocia in incendi incontrollabili, ad esempio quando il fuoco viene impiegato come mezzo sbrigativo per sbarazzarsi di scarti agricoli o forestali. Proprio su questo concetto si basa l’idea di questo nuovo progetto chiamato OFF (acronimo di “Out Forest Fires” ovvero “incendi boschivi assenti”). Ha durata di 18 mesi ed è finanziato per l’80% da Fondazione Cariplo.

Col supporto di esperti del settore forestale e antincendio saranno organizzate giornate di sensibilizzazione e formazione, teorica e pratica, destinate a proprietari privati dei terreni, aziende agricole, cacciatori, escursionisti ed altri frequentatori delle zone interessate. Verranno mostrate buone abitudini e pratiche agro-silvo-pastorali da impiegare come alternativa all’uso del fuoco, oltre ad attività per il riutilizzo “circolare” del materiale vegetale di scarto e per una gestione attiva di terreni abbandonati, con lo scopo di ridurre il carico di combustibile vegetale abbandonato.

Per Edoardo Nevola, responsabile foreste del WWF Italia, “gli incendi sono un fenomeno ecologicamente e socialmente complesso che può essere risolto solamente preparando, formando e sensibilizzando adeguatamente le comunità che vivono il territorio, per renderlo meno vulnerabile e più resiliente. Il Progetto OFF è un’occasione affinché i protagonisti degli stessi territori possano prevenire in modo concreto gli incendi boschivi”.