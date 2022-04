AMBIENTE Giornata mare: Pucciarelli, Italia da sempre legata a 'oro blu' Dalla Liguria alla Sicilia, sono ben 27 le Aree marine protette in Italia

Si celebra oggi la Giornata del Mare e della cultura marinara, un'iniziativa nata nel 2017 con l'obiettivo di accrescerne l'amore e il rispetto per questo bene prezioso. Il sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli ha affermato: "Con questo provvedimento la Repubblica italiana ha individuato il giorno nel quale celebrare il mare, l'oro blu, inteso come risorsa di grande valore ambientale, scientifico-ricreativo ed economico. Ritengo quanto mai importanti tutte quelle attività che mirano a sensibilizzare i giovani e a sviluppare il concetto di responsabilità ambientale al fine di renderli cittadini attivi del mare, tutori della sua conservazione e della sua cultura."

Dalla Liguria alla Sicilia, sono ben 27 le Aree marine protette in Italia, cui si aggiungono 2 parchi sommersi e l'area marina internazionale e interregionale Santuario dei Cetacei. Un "patrimonio liquido di 228mila ettari di mare - prosegue Pucciarelli - affiancati da circa 700 chilometri di costa. Ma nonostante le cosiddette bandiere blu siano in aumento e vi sia una maggior attenzione alla tutela delle acque dall'inquinamento, purtroppo la pesca italiana è sempre più in difficoltà. Ciò che sarebbe una delle risorse geografiche più importanti dell'Italia, complice l'aumento dei costi, non riesce, purtroppo, ad essere adeguatamente sfruttata, con numerose famiglie di pescatori in crisi".

"Il mare è un tesoro da proteggere, una risorsa da valorizzare. il sostentamento alla vita e all'ambiente che offre e il riconoscente amore per esso, unisce, da nord a sud, tutti gli italiani. Salvaguardare il suo limpido azzurro deve essere la nostra priorità", conclude.

