AMBIENTE Giornata mondiale biciletta: premio Onu all'italiana Pinar Pinzuti

Il Premio delle Nazioni Unite per la Giornata mondiale della bicicletta del 3 giugno (World Bicycle Day), istituito nel 2018, quest'anno è stato conferito all'italiana Pinar Pinzuti, di Milano, coordinatrice internazionale del movimento Fancy Women Bike Ride. Da 9 anni a questa parte Pinzuti porta in sella le donne di tutto il mondo in occasione della Giornata mondiale senz'auto, la terza domenica di settembre. Le partecipanti sono invitate a indossare il loro vestito più bello, per colorare di allegria e femminilità le strade cittadine. Il premio, dal valore simbolico, arriva dopo circa un mese dal conferimento di un riconoscimento alla Pinzuti da parte del Ministero dell'Ambiente tedesco come buona pratica per l'impegno e i risultati raggiunti nel perseguimento dell'equità di genere nella mobilità.

