Giornata Mondiale della Lotta alla droga, a San Patrignano sono 80 i genitori fra i nuovi entrati

La tossicodipendenza colpisce indirettamente anche tanti bambini. A San Patrignano, il 18% dei 429 nuovi entrati hanno lasciato a casa almeno un figlio. 69 i padri, 11 le madri e solo una di queste ha potuto intraprendere il percorso di recupero assieme al suo bambino. Non nuovo nemmeno il problema di ragazzi con uno dei due genitori alle prese o, con alle spalle, una dipendenza, vale a dire il 14,4% del totale.

“Riteniamo fondamentale proseguire con il nostro progetto di Parenting Program dedicato a tutti i ragazzi in percorso che sono genitori – afferma Antonio Boschini, responsabile terapeutico della comunità –. Mentre i ragazzi ritrovano loro stessi, grazie a questo progetto intraprendono un percorso sulla genitorialità, imparando che cosa significa essere madre o padre e come relazionarsi al meglio con il proprio figlio. Un rapporto che deve essere costruito al meglio durante gli anni di comunità per far sì che il genitore sia pronto per quando tornerà a casa”.