POLIZIA DI STATO Giornata mondiale vittime della strada: ogni anno oltre un milione i decessi nel mondo

Un momento di ricordo e riflessioni che viene dedicato ogni anno alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari proclamato per la prima volta dall'ONU nel 2005. La sicurezza stradale è una delle maggiori criticità che i Paesi Europei devono affrontare e l'impegno di tutti è quello di azzerare il numero di vittime entro il 2050.

Lo sforzo della Polizia di Stato attraverso la Polizia Stradale per contenere il numero di sinistri mortali è pari a 397.000 pattuglie schierate in tutto il territorio italiano con oltre 1.500.000 di infrazioni accertate, 21.255 patenti ritirate e circa 2.500.000 di punti decurtati. Solo in Italia ogni anno “scompare un paese” di circa 4.000 persone; oltre un milione le vittime a livello globale. Gli incidenti vengono causati nella maggior parte dei casi da comportamenti sbagliati dei conducenti e dal mancato rispetto del codice della strada.

Numerose sotto questo aspetto le campagne di prevenzione ed informazione promosse dalla Polizia indirizzate non solo agli automobilisti ma anche ai giovani, attraverso la diffusione nelle scuole della cultura della legalità. La cultura della guida sicura è un valore comune ed un impegno corale perché la strada è di tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte per sentirci coinvolti adottando e pretendendo dagli altri condotte di guida corrette.

