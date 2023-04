SOLIDARIETÀ Giornata Nazionale Donazione Organi e Tessuti, l'appello del Prof. Gabrielli "In troppe regioni italiane la percentuale di opposizione alle donazioni da parte dei familiari delle persone decedute è troppo alta"

Nella Giornata Nazionale per la Donazione di organi e tessuti, il professor Domenico Gabrielli, direttore cardiologia dell'Ospedale San Camillo di Roma e presidente della Fondazione per il Tuo cuore, lancia un appello a donare. "In troppe regioni italiane" - dice Gabrielli - la percentuale di opposizione alle donazioni da parte dei familiari delle persone decedute è troppo alta".

