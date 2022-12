Giornata persone scomparse, a Rimini 38 le ricerche attive

Oggi, 12 dicembre, è la Giornata dedicata alle persone scomparse. A ricordarlo la Prefettura di Rimini che, in una nota, traccia il bilancio del lavoro fatto nell'ultimo biennio. In questo periodo sono stati attivati 97 piani di ricerca, di cui 59 andati a buon fine perché le persone segnalate come scomparse sono state poi rintracciate. Attualmente, ricorda la Prefettura, sono ancora attivi 38 piani di ricerca. Come 38 sono i minori non accompagnati ospitati presso i centri di accoglienza della provincia. Numeri, commenta ancora la Prefettura, che se da un lato certamente non rappresentano un allarme sociale, dall’altro indicano però che il fenomeno in questione non è assente in territorio. L’attività di analisi e di monitoraggio, viene precisato, si è avvalsa del contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.