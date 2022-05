GiornataOasi2022, il WWF in difesa degli uccelli migratori

Il WWF, in occasione della giornata Mondiale degli Uccelli migratori, ha deciso di aprire le sue Oasi sparse in Italia ai visitatori, per tre weekend successivi. Dal 14 al 29 maggio sarà possibile seguire l'evento “Il Richiamo della natura”, partendo dalle Oasi fondamentali per la salvaguardia di queste specie a rischio. Ogni anno, spiega l'associazione, 306 specie diverse di uccelli volano dall'Europa alla regione sub-Sahariana e viceversa; si spostano a nord per nidificare e per la riproduzione, tornando nuovamente a sud durante i mesi invernali. Ma questo viaggio naturale viene spesso brutalmente interrotto. Un terzo delle specie migratorie stanno infatti scomparendo. Le principali cause sono la scomparsa e deterioramento dell'habitat, la caccia, il bracconaggio e gli effetti del cambiamento climatico, con anche l'impoverimento del paesaggio agricolo. E ancora, l'utilizzo di pesticidi contenenti sostante velenose che rischiano di disorientare gli uccelli.

L'Italia è un ottimo punto di atterraggio e di sosta per i migratori. Con le sue 100 Oasi, WWF dà modo agli uccelli di continuare a conservare le specie, anche quelle più a rischio. Ad esempio, l'Oasi Toscana di Orbetello è diventata la “casa” della sterna, che torna ogni anno a deporre, e dell'Ibis eremita, una delle specie più minacciate di estinzione al mondo.

Le principali Oasi aperte dei prossimi weekend sono l'Oasi dei Ghirardi (Parma), gli Stagni di Focognano (Firenze) e la Laguna di Orbetello (Grosseto), in collaborazione con Canon Oasi WWF di Torre Salsa (Agrigento) L'entrata agli eventi saranno gratuite al pubblico, per partecipare ad alcune attività potrà essere richiesto un piccolo contributo.