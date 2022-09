BENI CULTURALI Giornate Europee del Patrimonio, a Rimini “Il caso del fiume Marecchia"

Nel fine settimana delle elezioni tornano il 24 e 25 settembre anche le Giornate Europee del Patrimonio, quest'anno nel tema della sostenibilità e sono più di mille le occasioni nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia. Lo ricorda il ministro della cultura Dario Franceschini annunciando per la sera di sabato 24 aperture speciali in 200 musei del Paese, al prezzo simbolico di 1 euro: "Un'occasione unica per vivere il nostro patrimonio culturale nel segno dell'Europa e comprendere il valore di questa eredità fondante della nostra identità", sottolinea il ministro.

Rimini, sabato 24 settembre alle 10.00, partecipa alle Gep con una tavola rotonda dal titolo "Conservare il territorio: il caso del fiume Marecchia". Adattando il tema al territorio riminese e considerando le fonti archivistiche inerenti all'argomento conservate in questo Istituto, si è scelto come focus dell'iniziativa l'intervento di costruzione del Deviatore sul fiume Marecchia, avvenuto tra 1927 e il 1938. L'evento intende trattare il tema da diversi punti di vista: storico, archivistico, archeologico e ambientale. Parteciperanno alla tavola rotonda: Riccardo Santolini (Professore Associato di Ecologia - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo), Marcello Cartoceti (Archeologo), Giovanni Rimondini (Storico locale) e Pamela Stortoni (Direttrice dell’Archivio di Stato di Rimini).

L'elenco completo sul sito on line dei ministero https://www.beniculturali.it/gep2022.

