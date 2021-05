Giornate Fai di primavera in Emilia Romagna: 46 luoghi insoliti e nascosti in 25 località

Sabato 15 e domenica 16 maggio tornano le Giornate Fai di primavera: aperti 46 beni in 25 località dell'Emilia Romagna. Torna l'appuntamento con le meraviglie d'Italia: 600 aperture in 300 città, e l'Emilia Romagna quest'anno sceglie siti nascosti e visite all'aperto: palazzi storici, giardini, borghi e luoghi insoliti da Piacenza alla Romagna. 46 beni in 25 località, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, assicurano dalla Regione, dove l'assessore alla Cultura Mauro Felicori, affiancato da Carla Di Francesco, presidente regionale Fai, ha sottolineato come il Fondo Ambiente Italiano sia un agente di cultura, al pari della scuola. Bologna aprirà le porte delle splendide sale di Palazzo Caprara e dell'Hotel Majestic; il gruppo Fai Giovani di Modena accompagnerà il pubblico in una passeggiata all'insegna della street art; a Ravenna e provincia visite al roseto didattico, all'oasi naturalistica fino alla scoperta dell'habitat di un bosco. A Cesena si aprirà la Biblioteca Piana, eredità di Papa Pio VII; l'itinerario di Galeata, a Forlì-Cesena, sarà dedicato a Dante nel 700° anniversario dalla sua morte, mentre a Riccione si seguirà il percorso di un fiume, il Rio Melo, riscoperto dagli abitanti.

Nel video le interviste a Mauro Felicori, assessore per la Cultura della Regione Emilia Romagna, e a Carla Di Francesco , presidente regionale Fai