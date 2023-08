CRONACA Giovane aggredita in spiaggia, parla il sindaco: “Rimini non può tollerare questi episodi” Il tutto è accaduto nella notte fra sabato e domenica scorsi. La 21enne rimane sedata all'"Infermi". Gli investigatori non escludono la violenza sessuale

Gli investigatori della Squadra Mobile stanno indagando sull'aggressione ai danni di una ragazza ucraina di 21 anni sulla spiaggia di Rivazzurra di Rimini. Il brutale episodio è accaduto fra sabato e domenica, all’altezza del bagno 118. Dopo la segnalazione di un passante che ha visto la giovane in evidente difficoltà, sono intervenuti i sanitari che, prestate le prime cure, hanno disposto il ricovero all'ospedale “Infermi” dove le sono state riscontrate diverse fratture, oltre a tumefazioni in varie parti del corpo. Al momento non è possibile escludere la violenza sessuale. Quando si riprenderà dallo stato choc, e dopo una visita approfondita, se ne saprà di più. Ma in attesa della testimonianza della giovane, la Questura ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, sia sulla spiaggia che sul longomare. Data la gravità del fatto, è intervenuto anche il sindaco Jamil Sadegholvaad con una nota stampa nel quale annuncia la sua visita in ospedale per “portarle la vicinanza e la solidarietà di tutta la città”. Ma, sottolinea il primo cittadino, “Rimini non può tollerare questi episodi”. Per questo segnala “la totale collaborazione agli investigatori affinché il criminale o i criminali che hanno fatto questo siano rapidamente consegnati al carcere e alla giustizia”. “Adesso - conclude Sadegholvaad - quello che ci preme più di ogni cosa è la salute della ragazza”.

