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Giovane gambiano aggredisce agente sotto la Questura

L'uomo, invitato a tornare il mattino seguente all’Ufficio Immigrazione, si sarebbe avvicinato agli agenti con atteggiamento minaccioso per poi prendere a pugni uno dei militari

3 ago 2026
Giovane gambiano aggredisce agente sotto la Questura

Si è presentato alle 23:30 sotto la Questura di Rimini urlando frasi sconclusionati a due agenti che stavano scendendo dalla volante. L'uomo, un giovane gambiano, ha chiesto di tornare nel suo paese e di avere un alloggio. All'invito di andarsene per tornare la mattina successiva presso l'Ufficio Immigrazione, il giovane si è avvicinato con fare minaccioso e ha colpito con una serie di pugni al volto uno dei poliziotti. Bloccato e ammanettato, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Condotto nelle celle di sicurezza della Questura, è rimasto in attesa del rito direttissimo fissato per questa mattina.




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