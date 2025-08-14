GUARDIA DI FINANZA Giovane influencer del Riminese nei guai: contestata l'evasione di 300mila euro Lo riferiscono i vertici provinciali della Guardia di Finanza. A condurre la verifica fiscale la Tenenza di Cattolica

In appena 3 anni avrebbe guadagnato 300.000 euro, promuovendo acquisti online di abbigliamento e prodotti per la casa di due multinazionali cinesi. E ciò utilizzando soprattutto Instagram, YouTube e Tik Tok: canali dove avrebbe totalizzato milioni di visualizzazioni. Senonché in questo campo il crescere della popolarità – pur effimera, in certi casi - è direttamente proporzionale al rischio di venire “pizzicati”. Come accaduto alla protagonista di questa storia: 22 anni, di Cattolica. Sono stati i finanzieri della locale Tenenza a scoprire i presunti affari d'oro della giovane: i pagamenti ricevuti, pare, tramite accrediti bancari o forniture di beni; e soprattutto la sua riferita refrattarietà a dichiararli al fisco. Indagine tutt'altro che banale. Incrociate infatti una molteplicità di info derivanti dall'analisi di conti correnti, banche dati e non ultimo “fonti aperte”; ovvero ciò che tutti possono osservare sui social. Un'autentica attività di intelligence, insomma.

“Il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore dell'economia digitale – spiegano dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza - rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per il sistema tributario”. A complicare le cose “la rapidità delle transazioni” e “l'assenza di confini fisici”. Ma evidentemente gli inquirenti stanno prendendo le misure a questa realtà apparentemente sfuggente; come testimonia la lunga teoria di accertamenti, in questi mesi, nei confronti di blogger e content creator: a volte personaggi noti al grande pubblico. Del resto mettersi in vetrina, ostentare un altissimo tenore di vita – a fronte di dichiarazioni dei redditi incongruenti – può costare caro. Forse non era questo il caso dell'influencer cattolichina, di cui non è stata resa nota l'identità. Anche perché al momento non risulta indagata, essendo la soglia imponibile al di sotto di quella penalmente rilevante. Se si metterà in regola con l'Agenzia delle Entrate – dove è già stata segnalata - se la caverà con il versamento di quanto dovuto allo Stato ed una sanzione pecuniaria.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: