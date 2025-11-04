Giovane labrador precipita in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco

Spettacolare e delicato salvataggio oggi da parte del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Novafeltria. Protagonista è Gaspare, un giovane Labrador di circa un anno e mezzo di età, che dalla notte precedente era fuggito la padrone finendo un dirupo a circa 40 metri dalla strada principale.

L'incidente è avvenuto nei pressi del Monte Pincio, all’interno del Comune di Talamello. La situazione ha richiesto l'impiego di una decina di operatori specializzati che hanno dovuto ricorrere a manovre complesse che prevedevano l'utilizzo di tecniche Speleo Alpino Fluviali.

I Vigili del Fuoco spiegano che "queste tecniche, essenziali in ambienti impervi e per interventi in corda, hanno permesso di calare in sicurezza un soccorritore e di issare il cane senza provocargli ulteriori traumi. L'intervento è durato circa quattro ore". Al termine dell’intervento, Gaspare è stato immediatamente riconsegnato al suo proprietario.







