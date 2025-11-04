TALAMELLO Giovane labrador precipita in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco Il proprietario, che lo cercava senza sosta dalla notte precedente, ha dato l'allarme. Le operazioni hanno richiesto l'impiego di una decina di operatori specializzati per circa 4 ore

Spettacolare e delicato salvataggio oggi da parte del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Novafeltria. Protagonista è Gaspare, un giovane Labrador di circa un anno e mezzo di età, che dalla notte precedente era fuggito la padrone finendo un dirupo a circa 40 metri dalla strada principale.

L'incidente è avvenuto nei pressi del Monte Pincio, all’interno del Comune di Talamello. La situazione ha richiesto l'impiego di una decina di operatori specializzati che hanno dovuto ricorrere a manovre complesse che prevedevano l'utilizzo di tecniche Speleo Alpino Fluviali.

I Vigili del Fuoco spiegano che "queste tecniche, essenziali in ambienti impervi e per interventi in corda, hanno permesso di calare in sicurezza un soccorritore e di issare il cane senza provocargli ulteriori traumi. L'intervento è durato circa quattro ore". Al termine dell’intervento, Gaspare è stato immediatamente riconsegnato al suo proprietario.

