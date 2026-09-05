BOLOGNA Giovane rapito e tenuto in ostaggio, polizia arresta tre persone

Giovane rapito e tenuto in ostaggio, polizia arresta tre persone.

La squadra mobile della Questura di Bologna, all'esito di un'operazione coordinata dalla Procura ordinaria e dalla Procura per i minorenni, ha liberato un operaio 23enne tenuto in ostaggio e ha arrestato tre presunti sequestratori. I dettagli della vicenda, in una conferenza stampa alle 11 in Questura a Bologna, con Guglielmo Battisti, dirigente della squadra mobile e Michele D'Alonzo, responsabile della sezione criminalità organizzata.

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