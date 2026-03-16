Giovani, al via l'Indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti italiani

Intervista a Maurizio Tucci, presidente di Laboratorio Adolescenza

L’adolescenza ai tempi dell’intelligenza artificiale, tra speranze sul futuro e paura per un mondo sempre più in fiamme. Giovani dai 12 ai 19 anni da tutta Italia stanno compilando in questi giorni i questionari anonimi per l’edizione 2026 dell’Indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti, curata dall’Associazione Laboratorio Adolescenza e dall’Istituto di ricerca Iard. Lo studio, giunto alla sua settima edizione, ha lo scopo di fornire un quadro di abitudini, comportamenti e stili di vita dei ragazzi.

Tra i focus di quest’anno, il rapporto tra i giovani e la scuola e quello con la Costituzione. Ma anche la salute e la prevenzione delle malattie, come quelle sessualmente trasmissibili. E, a riguardo, i ragazzi chiedono alla scuola di fare di più. “L'esigenza dei ragazzi sarebbe assolutamente quella di avere una formazione adeguata e ritengono che la scuola sia il posto dove dovrebbero acquisire queste informazioni. E poi la scuola non lo fa, anzi col passare del tempo sta avendo sempre più difficoltà a proporre questo argomento”, afferma Maurizio Tucci, presidente di Laboratorio Adolescenza.

Lo scorso anno oltre il 60% degli intervistati dichiarava di avere una visione del futuro incerta o preoccupata, e nel 2026 il numero potrebbe salire ancora. “La guerra ritornerà a essere uno dei problemi più sentiti dagli adolescenti, che preoccupano di più. Poi neanche a farlo apposta l’indagine si sta svolgendo in un periodo particolarmente critico”, dice Tucci. Ma non ci sono solo i conflitti globali a impensierire gli adolescenti italiani: “C’è anche il timore che l’intelligenza artificiale possa in futuro togliere posti di lavoro. È già una situazione comunque critica, loro immaginano che possa soltanto peggiorare”, spiega.







