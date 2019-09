"Giovani d'esperienza": presentati i nuovi comandanti dei Carabinieri di Riccione e Novafeltria

Ecco i nuovi Comandanti

Li ha presentati il Colonnello Giuseppe Sportelli, sono i capitani Luca Colombari e Carmelo Carraffa i nuovi comandanti dei Carabinieri di Riccione e Novafeltria. “Si tratta di due ufficiali che seppur giovani - sottolinea Sportelli - hanno maturato già una buona esperienza. Sono soddisfatto che possano lavorare su questo territorio”.

Con questa nomina Colombari diventa il più giovane capitano della provincia: “In una realtà in cui ci sono tanti ragazzi e ragazze come a Riccione – evidenzia - è importante far crescere verso loro la fiducia dell'arma”. Prima di questo incarico ha ricoperto il ruolo Ufficiale Addetto alla prima sezione investigativa del ROS-Reparto Crimini violenti di Roma.

Carmelo Carraffa proviene dal nucleo operativo radiomobile di Faenza, di cui è stato comandante per sette anni, dirigendo importanti operazioni di Polizia Giudiziaria.

Nel servizio le interviste ai capitani Luca Colombari (Comandante Carabinieri Riccione) e Carmelo Carraffa (Comandante Carabinieri Novafeltria)