RIMINI Giovani e forze dell'ordine: torna "On the Road" Per la settimana del Meeting 30 ragazze e ragazzi affiancheranno le attività di controllo e sicurezza

A Rimini torna “On the Road”, progetto che coinvolge 30 giovani da affiancare alle forze dell'ordine per una settimana. Vivere un'esperienza reale e non virtuale, acquisire consapevolezza dell'attività svolta dalle forze dell'ordine affiancandole nel loro lavoro di tutti i giorni.

Per il terzo anno nel riminese torna “On the Road”, progetto interministeriale nato dal protocollo d'intesa firmato dai ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti, che consentirà ai giovani di vivere in prima linea una delle settimane più complesse dell'anno, quella del Meeting, resa ancor più delicata dalla visita del Papa. Nella vita potrete pentirvi di tutto, ha proseguito, ma mai di aver studiato: e c'è chi la lezione l'ha imparata sulla propria pelle. “Alcune 'goliardate' possono segnare la vita, in negativo – ha sottolineato il Questore di Rimini – bisogna sempre tenerlo a mente e fare tesoro di esperienze che regalano conoscenza e consapevolezza”.

Nel video l'intervista a Giuseppina Cassone, Prefetta di Rimini, e a due giovani partecipanti di "On the Road"



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