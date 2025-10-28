LOTTA ALLE DROGHE Giovani e stili di vita a rischio, San Patrignano lancia la campagna “Prima di dipendere” Secondo la Relazione annuale al Parlamento sulle Tossicodipendenze, nell’ultimo anno in Italia il 20% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni ha fatto uso di cannabis, il 12% di psicofarmaci, il 30% di alcol

Giovani e stili di vita a rischio, San Patrignano lancia la campagna “Prima di dipendere”.

Dal 26 ottobre al 16 novembre torna la campagna solidale “Prima di dipendere”, promossa dalla comunità di recupero di San Patrignano per sostenere i progetti di prevenzione contro le dipendenze tra i più giovani. Un’iniziativa che mira a raggiungere sempre più studenti italiani, in un momento in cui i comportamenti a rischio tra gli adolescenti continuano a crescere.

Secondo la Relazione annuale al Parlamento sulle Tossicodipendenze, nell’ultimo anno in Italia il 20% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni ha fatto uso di cannabis, il 12% di psicofarmaci, mentre le percentuali salgono ulteriormente per il consumo di alcol (30%) e tabacco (tra il 39% e il 50%). Numeri che evidenziano un fenomeno sempre più diffuso e che rendono la prevenzione una priorità assoluta.

È proprio in quest’ottica che San Patrignano, da oltre vent’anni impegnata nel recupero e nella prevenzione delle dipendenze, porta avanti il suo progetto WeFree, con cui solo nell’ultimo anno ha incontrato oltre 56mila studenti in tutta Italia. Attraverso visite alla comunità, incontri nelle scuole, workshop e spettacoli teatrali, i ragazzi hanno potuto confrontarsi con le testimonianze di giovani che hanno completato il loro percorso di recupero e scelto di raccontare la propria storia.

“Sono ragazzi poco più grandi degli studenti, nelle cui esperienze gli alunni riescono a riconoscersi – spiega Silvia Mengoli, responsabile del progetto di prevenzione – Le richieste di intervento da parte delle scuole sono continue e fatichiamo ad arrivare dappertutto. Grazie a questa campagna ci auguriamo di raggiungere anche le zone più lontane”.



La campagna prevede la possibilità di effettuare donazioni al numero solidale 45586 e gode del sostegno di La7, di SKY per il Sociale e di Mediaset.

