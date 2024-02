EUROPA Giovani ed Europa: il 92% degli studenti italiani è orgoglioso di essere in UE In linea i dati raccolti dal Centro di ricerca per le relazioni internazionali dell'Università di San Marino

Mentre San Marino attende di firmare l'Accordo di Associazione, al centro ieri del dibattito in Commissione Esteri, emerge un dato che fotografa il sentimento dei giovani italiani nei confronti dell'Unione Europea: il 92% è orgoglioso di farne parte. Sorprendente anche il senso di appartenenza all’UE dei 14enni, anche in questo caso superiore alla media europea: l’88% contro l’81%.

Altrettanto interessante il dato sull’identità: il 74% si identifica prima come cittadino europeo e poi del mondo. La musica cambia quando viene testata la fiducia nel Governo nazionale, in netto calo rispetto al 2009. Insomma, c'è un forte legame con l'idea di Europa: il 95% degli studenti europei sostengono la cooperazione tra i paesi membri su diverse questioni, soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente e l'adozione di politiche comuni. Più della metà ha fiducia nella Commissione e nel Parlamento europeo e prevede di partecipare in futuro alle elezioni europee.

Il sondaggio, dunque, mette in luce un legame che stimola la riflessione sul bisogno delle nuove generazioni di superare l'idea di confine, di fare esperienze, imparare le lingue, confrontarsi con culture diverse, cogliere opportunità per costruire il proprio futuro. L'UE investe in programmi di scambio, progetti di ricerca, consente ai suoi cittadini di viaggiare, studiare e lavorare in piena libertà. La fiducia dei giovani italiani nell'Europa rispecchia lo spirito con il quale i loro coetanei sammarinesi guardano all'Accordo di Associazione, come conferma l'indagine del Centro di ricerca per le relazioni internazionali dell'Università di San Marino, da cui emerge l'entusiasmo degli studenti per l'avvicinamento del Titano a Bruxelles.

