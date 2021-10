Girare il mondo in vespa: la passione di una coppia italiana che sulle due ruote ha vissuto mille avventure

Venezuela, Indonesia, Marocco e anche San Marino, sempre a bordo dell'immancabile vespa: i viaggi di Marco Pecorari e Sandra Chiarozzi, coppia triestina legata da un amore viscerale per uno dei simboli più noti dell'Italia, hanno portato fin dagli anni '90 i due in giro per il mondo, condividendo una miriade di gite in sella ai propri veicoli. Ogni luogo visitato è stato per loro un'esperienza unica, al punto da portarli a scrivere due libri: il primo racconta l'attraversamento del Sudamerica, l'altro invece sul viaggio dal confine eurasiatico del Caucaso a quelli del vicino Oriente. Nei due testi non solo si raccontano i paesaggi visti e i percorsi attraversati, ma anche le persone incontrate, con cui si è venuto a creare un saldissimo legame.

Anche i vespisti di sammarinesi hanno riservato un'accoglienza speciale per loro, con un carosello all'altezza di dogana che ha dato loro il benvenuto in Repubblica.

Nel video le interviste a Marco Pecorari e Sandra Chiarozzi, coppia di vespisti

