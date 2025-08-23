#MEETING25 Giuli su Casapound: "Se restano nella legalità non vanno sfrattati" Il ministro della Cultura al Meeting ha parlato dell'opera "Pala dei Cinque Santi" del Perugino ospitata nello spazio espositivo del suo ministero

Al Meeting c'era il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che in Fiera ha voluto uno spazio espositivo del suo ministero, e che ospita l'opera d'arte proveniente dalla Galleria Nazionale dell'Umbria, la Pala dei Cinque Santi, di Pietro Vannucci, detto il Perugino. Giuli ne ha parlato alla stampa, ma prima ha risposto a una domanda sull'ipotetico sfratto dello stabile occupato da Casapound, alla luce dello sgombero del centro sociale Leoncavallo, per il quale la destra ha esultato.

Nel video le parole di Alessandro Giuli, ministro della Cultura



