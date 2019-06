Giulia Bongiorno: corso di laurea in Pubblica amministrazione e test per magistrati

"Per fare i giudici è fondamentale l'equilibrio in 25 anni non ho mai visto una condanna per abuso d'ufficio". Giulia Bongiorno dalle pagine di Libero, risponde a tutto tondo sul suo ministero, anticipa le azioni che intende intraprendere e getta uno sguardo anche alla giustizia. Uno degli avvocati più famosi, siciliana, finita nelle file leghiste: "i miei concittadini mi davano dell'illusa - ricorda il ministro per la Pubblica Amministrazione - ora nella regione la Lega è al 18%". Il Carroccio vuole la riforma della giustizia e la Bongiorno aggiunge che "oltre al Csm, vanno riformati anche i criteri di accesso al terzo potere dello Stato". In soldoni parla di verifica psicoattitudinale per i giudici: "non può diventare giudice solo chi è più bravo - risponde a Pietro Senaldi - a imparare a memoria codici. Servono "equilibrio e buon senso" e superato l'esame una formazione accurata". Poi, guardando al suo dicastero, ipotizza un corso di laurea in Pubblica Amministrazione. Chi supera il concorso, viene ammesso, si forma con la certezza poi di entrare nella Pa.