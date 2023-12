Giulia Cecchettin uccisa nell'area industriale di Fossò. Turetta ascoltato per 9 ore dal pm

Giulia Cecchettin è stata uccisa da Filippo Turetta nell'area industriale di Fossò, a 6 chilometri dalla sua casa, verso le 23.40 di sabato 11 novembre ed è morta dissanguata. E' la datazione del decesso che l'autopsia, effettuata ieri, ha permesso di stabilire. Ieri, intanto, Filippo Turetta è stato ascoltato dal pm di Venezia Andrea Petroni per circa nove ore: tra pause, silenzi e lacrime, ha dato risposte articolate ma nel suo racconto ci sono state parecchie incongruenze e diversi 'non ricordo'. 'Mi è scattato qualcosa in testa', ha detto per spiegare il suo gesto.