Giulia: nessuna pattuglia dopo la chiamata al 112. Turetta acquistò adesivo giorni prima.

La Procura di Venezia acquisirà l'audio di una telefonata al 112 da parte di un testimone che avrebbe lanciato l'allarme per una 'lite' nel parcheggio di Vigonovo senza però che nessuna pattuglia intervenisse. Fonti dei carabinieri fanno sapere che si "parlava di una lite tra due persone che erano già risalite in auto e si erano allontanate" ma che "saranno avviati tutti gli approfondimenti necessari per verificare la correttezza delle procedure". Escluso che al momento ci siano fascicoli aperti in procura relativi alla telefonata. Così come non esiste una seconda chiamata al 112.

Filippo Turetta avrebbe acquistato online del nastro adesivo compatibile con quel pezzo di scotch che è stato ritrovato nella zona industriale di Fossò (Venezia) dove Giulia Cecchettin subì l'ultima fase dell'aggressione. Il particolare, di cui ha dato conto oggi La Stampa, viene confermato da fonti vicine all'inchiesta sull'omicidio della 22enne.

Si apprende inoltre che questo acquisto sarebbe stato effettuato due o tre giorni prima dell'11 novembre. Nelle integrazioni delle indagini, però, diversi elementi, tra cui appunto anche l'acquisto di quel nastro adesivo, ma anche l'uso di uno o più coltelli portati con sé e un presunto sopralluogo che il giovane fece quel pomeriggio a Fossò prima di incontrare l'ex fidanzata, si potrebbe arrivare a contestare anche l'aggravante della premeditazione. Aggravante che porterebbe la pena massima prevista all'ergastolo, con l'impossibilità, da codice, di chiedere il rito abbreviato.

L'avvocato di Turetta, Giovanni Caruso, esclude che domani ci possa già essere l'interrogatorio di garanzia da parte del gip Benedetta Vitolo, in quanto - è stato riferito - vuole prima incontrare Turetta per potergli parlare e conoscere le carte dell'indagine.



