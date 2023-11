Giulia, ok del tribunale tedesco all'estradizione di Filippo Turetta

Il Tribunale regionale superiore di Naumburg ha dato il via libera all'estradizione di Filippo Turetta in Italia. Il 22enne, arrestato in Germania, è accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. La decisione sarà comunicata al Ministero della Giustizia che chiederà a Ministero dell'Interno di disporre il trasferimento in Italia di Turetta.

Anche il giovane, come riferisce una nota della Polizia tedesca recapitata questa mattina al suo avvocato, ha dato il proprio consenso a venire consegnato alle autorità italiane.

Nel frattempo si apprende da quotidiani locali e nazionali che la polizia tedesca avrebbe rinvenuto nella borsa del ragazzo, ritrovata all'interno della Punto nera, un coltello da cucina con una lama di dodici centimetri - probabilmente l'arma del delitto - , un paio di guanti e un telefono cellulare. Nella vettura sarebbero state individuate anche tracce di sangue, presenti anche sulle scarpe e sui vestiti del 22enne e circa 300 euro in contanti. Altri accertamenti sono in corso sull'eventuale acquisto di una scheda Sim straniera per poter utilizzare il telefonino senza venire tracciato.



I funerali di Giulia verranno celebrati, quando possibile, a Saonara, la cittadina d'origine della famiglia. La giovane riposerà vicino alla madre, morta un anno fa, nel cimitero locale.