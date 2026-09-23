Giuliano Saponi, il gip archivia il caso: "Fu un incidente stradale"

Fu un incidente stradale e non un’aggressione. È questa la conclusione della gip di Rimini Raffaella Ceccarelli sul caso di Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal pm Luca Bertuzzi, chiudendo il procedimento contro ignoti.

Saponi era stato trovato privo di sensi la mattina del 7 maggio 2023, lungo via Coriano, mentre stava andando al lavoro in bicicletta. Nel corso delle indagini era stata presa in considerazione anche l’ipotesi che non fosse stato investito, ma aggredito con un corpo contundente. I dubbi avevano portato a ulteriori approfondimenti, fino a una nuova consulenza medico-legale e cinetica.

Per il gip, tuttavia, i dati "tecnico-scientifici, evidenze materiali e considerazioni logiche" sono idonei a escludere la pista dell’aggressione e a ricondurre il fatto "nell’alveo di un sinistro stradale con autore ignoto". Le lesioni riportate da Saponi, insieme alle tracce sull’asfalto e ai danni alla bicicletta, sono state ritenute compatibili con l’urto provocato da un mezzo in movimento.

Il giudice evidenzia inoltre la mancanza di un movente concreto riconducibile alle persone finite sotto attenzione nel corso degli accertamenti. Non trova riscontri neppure l’ipotesi di un collegamento con il successivo omicidio di Pierina Paganelli: "Tutto ciò resta nel congetturale e non nel provato e, allo stato, neppure nell’indiziario".

A rendere il quadro particolarmente delicato erano stati anche i rapporti familiari emersi nell’inchiesta sull’omicidio: la moglie di Saponi, Manuela Bianchi, aveva avuto una relazione con Louis Dassilva, unico imputato per la morte di Pierina e successivamente assolto in primo grado.

Resta però un punto irrisolto: il veicolo che avrebbe investito Saponi non è mai stato individuato. Gli accertamenti su telecamere, dati telefonici e mezzi transitati nella zona non hanno permesso di risalire al conducente.







