Giulio Lolli, “il pirata” ottiene la semilibertà: l’ex imprenditore della Rimini Yacht verso una nuova vita Estradato dalla Libia nel 2019, Lolli sta scontando la pena a Bologna. Il Tribunale di Sorveglianza gli ha concesso la semilibertà dopo un percorso di riabilitazione tra studio, cultura e giornalismo.

Giulio Lolli, noto alle cronache come “il pirata”, torna a far parlare di sé. L’ex imprenditore alla guida della Rimini Yacht, estradato dalla Libia nel 2019 dopo una fuga rocambolesca seguita al crac della sua società, ha ottenuto la semilibertà. Il beneficio è stato concesso dal Tribunale di Sorveglianza, che ha riconosciuto il significativo percorso di cambiamento intrapreso durante la detenzione nel carcere di Bologna.

A confermarlo è la sua avvocata, Claudia Serafini, che parla di un detenuto “profondamente mutato”: “Ha fatto un ottimo percorso all'interno del carcere – spiega – collaborando con attività socioculturali e giornalistiche, partecipando a convegni e proseguendo studi universitari”.

Lolli, condannato per reati fiscali e associazione a delinquere, avrebbe così trasformato gli anni di reclusione in un’occasione di riflessione e riscatto personale. La sua storia, che intreccia imprenditoria, avventura e controversie giudiziarie, continua a suscitare interesse anche fuori dalle aule di giustizia: è in uscita un libro sulla sua vita e, secondo quanto riferito dal legale, è in corso la realizzazione di un film ispirato alle sue vicende.

