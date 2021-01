Giunte in Italia le prime dosi del vaccino Moderna

L'arrivo dei vaccini Moderna. Nel video l'intervento di Giovanni Toti, presidente della Liguria, sul confronto in atto in vista delle nuove misure anti-Covid

Giunto in Italia il nuovo lotto di 470mila dosi del vaccino di Pfizer, inoltre giunte le prime 47mila dosi di quello di Moderna, scortato dalle forze dell'ordine. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha riferito che il vaccino AstraZeneca ha presentato il dossier all'Agenzia europea del farmaco per ottenere l'autorizzazione. Una volta avuto parere positivo, “lavoreremo a tutta velocità – ha promesso la presidente – per autorizzare l'uso in Europa”. Sandra Gallina, a capo dei negoziati con le cause farmaceutiche conferma che da aprile aumenteranno le consegne. Intanto prosegue il confronto serrato fra governo e Regioni in vista delle nuove misure anti-covid per il prossimo Dpcm che deve entrare in vigore il 16 gennaio: il ministro della Salute Speranza parlerà domani mattina in Parlamento.





