POLITICA ITALIA Giuseppe Conte a Giorgia Meloni: "Nomine Ue, magari stavolta non affidiamo l'incarico a un parente" Il presidente del Movimento 5 Stelle scatenato: "Con l'autonomia spacca Italia lei calpesta il tricolore e firma la secessione"

In Parlamento le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista dell'appuntamento europeo di domani e venerdì si svolgono non senza tensioni. Giorgia Meloni è molto critica nei confronti dell'Europa, e spiega così la disaffezione e l'astensionismo crescenti. Bisogna fare meno e fare meglio, è il suo suggerimento, non disturbare chi vuole fare impresa. Poi assicura, niente alleanze con la sinistra pur di avere un ruolo, in Europa, che pure spetta all'Italia di diritto. Qui si aggancia Giuseppe Conte, che invece ritiene che l'alleanza la farà eccome, pur di racimolare qualche incarico. Poi torna sull'aggressione al suo deputato, “ancora da lei non condannata”, aggiunge. Conte ne ha anche per l'autonomia differenziata. Schlein raccoglie l'invito del “non disturbare chi vuole fare” e rilancia.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

