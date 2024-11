Giuseppe Conte (M5S) in Emilia-Romagna: "Chi è al governo non deve fare distinzioni di colori politici"

Giuseppe Conte

Sempre più a rischio la nuova commissione europea di Ursula von der Leyen, la sua maggioranza si spacca continuamente, stavolta sul dossier deforestazione. Il rinvio della legge è passato col sì dei Popolari ma non dei Socialisti, mentre i liberali di Renew si sono ulteriormente divisi. Il voto per i sei vicepresidenti, tra cui Raffaele Fitto, che pure non è apprezzato proprio perché non fa parte della “maggioranza Ursula” e sta coi conservatori, è rinviato, ma servirà una fine opera diplomatica per trovare l'accordo e salvare la riconferma di von der Leyen. In Italia si vota nel fine settimana, in Umbria ed Emilia-Romagna, dove oggi c'era il presidente dei 5Stelle Conte, che ha commentato le dure parole di Meloni contro il sindaco di Bologna Lepore, dopo gli scontri di piazza. E mentre anche in maggioranza ci sono distinguo dopo la presa di posizione di Mattarella, che oggi ha ricevuto il nuovo comandante dei Carabinieri Luongo, contro Elon Musk, Tajani ad esempio lo elogia, mentre Salvini parteggia per il patron di X, la portavoce di Sea-Watch alla Stampa Estera rende pubblica l'ennesima tragedia nel Mediterraneo, passata quasi sotto silenzio, costata la vita a 21 persone a settembre al largo di Lampedusa, che secondo l'Ong si sarebbe potuta evitare.

Nel video le interviste a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, e a Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch