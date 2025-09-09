POLITICA ITALIA Giuseppe Conte nelle Marche: "Qui 150mila cittadini hanno rinunciato alle cure" Forza Italia affila le unghie in vista della legge di bilancio: obiettivo ridurre le tasse

La capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, indagata dalla Procura di Roma nell'ambito del procedimento sul caso Almasri. Il generale libico fu arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nello scorso gennaio. Il Tribunale dei ministri dopo avere ascoltato Bartolozzi aveva giudicato la versione fornita sui fatti 'inattendibile e mendace'. Sulla vicenda è stata chiesta l'autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Matteo Piantedosi e il guardasigilli Carlo Nordio, mentre la posizione della presidente Meloni era stata archiviata.

Domani nella Giunta per le autorizzazioni è previsto l'intervento del relatore Federico Gianassi. Secondo testimonianze ed atti del procedimento Bartolozzi avrebbe svolto un ruolo importante nella gestione del dossier aperto, con l'invio da parte dell'Aja del mandato d'arresto per Almasri e del successivo scambio di comunicazioni all'interno del ministero tra il 19 gennaio, giorno dell'arresto, e il 21, data del suo rimpatrio.

Intanto c'è sempre la campagna elettorale che incombe, dalle Marche, dove si vota a fine mese, Giuseppe Conte conferma il sostegno a Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, candidato presidente di Regione che se la vedrà col presidente uscente, Acquaroli.

Forza Italia ha riunito infine i vertici, guidati dal segretario Antonio Tajani, in vista della presentazione della legge di bilancio. Undici le ipotesi emerse, dall'abbassamento dell'Irpef dal 35 al 33% per redditi fino a 60mila euro, agli interventi sulle retribuzioni attraverso la detassazione dei premi di produzione, straordinari, festivi e tredicesime, pensioni comprese, e sui salari più bassi, fino agli incentivi per gli investimenti, a partire dall'Ires premiale.

Nel video l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: