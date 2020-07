Giuseppe Forlenza sarà il nuovo Prefetto di Rimini

Formalizzato, in Consiglio dei Ministri, l'avvicendamento dei Prefetti. Giuseppe Forlenza, attualmente Vice Prefetto Vicario di Salerno, prenderà il posto di Alessandra Camporota alla Prefettura di Rimini. Camporota che, arrivata in Riviera nel luglio del 2018, è stata destinata a Roma per svolgere le funzioni di Direttore Centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.